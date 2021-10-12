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Виступивший проти Лукашенка форвард "Динамо" боїться повертатися в Білорусь — йому загрожують армією

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Ілля Шкурін Новина оновлена 12 жовтня 2021, 15:54
Ілля Шкурін

Влада Білорусі придумала, як помститися футболістові.

Валерій Ісаєв, агент нападаючого Іллі Шкуріна, що виступає за київське "Динамо", яке у вересні провалило гру з "Баварією" (5:0) в Лізі чемпіонів, розповів, що у його підопічного можуть виникнути проблеми в разі повернення на батьківщину.

Про це представник білоруського гравця розповів в коментарі для tribuna.

Ісаєв зазначив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив футболістів національної та молодіжної збірної від служби в армії. Шкурін став єдиним гравцем національної команди, який публічно виступив проти президента після скандальних виборів 2020 року і відмовився виступати у складі збірної Білорусі, поки країну очолює Лукашенко. У підсумку Ілля був виключений з національної команди, а потім йому стали приходити повістки до військкомату.

"Білоруські військові служби намагалися зробити так, щоб Ілля прийшов за повісткою до військкомату свого рідного міста", — розповів Ісаєв.

Ісаєв зазначив, що заборони на в’їзд до Білорусі у його підопічного немає, проте Ілля все ще побоюється повертатися на батьківщину.

"Ніхто не знає, що може статися. Але ймовірність піти в армію велика. Однак це останній пункт, за яким він побоїться повернутися в рідну країну зараз", — додав Валерій.

Нагадаємо, 22-річний Шкурін перебрався в команду Мірчі Луческу на правах оренди з московського ЦСКА в липні 2021 року. Термін угоди розрахований на один сезон. У поточній кампанії нападник віддав три гольові передачі в 7 іграх за "Біло-синіх".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що новий нападаючий "Динамо" забив гол у ворота збірної Бразилії.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #Білорусь #Олександр Лукашенко #Ілля Шкурін
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