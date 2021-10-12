Укр

Футболисты сборной Украины оконфузились из-за пижонского пенальти (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Украина U-21 — Фарерские острова U-21 Новость обновлена 12 октября 2021, 20:49
Украина U-21 — Фарерские острова U-21

Украинская "молодежка" забила лишь один гол в ворота Фарерских островов.

Во вторник, 12 октября, сборная Украины U-21, которая на днях без шансов проиграла французам (5:0), в рамках матча отбора на молодежное Евро-2023 принимала команду Фарерских островов. Встреча, проходившая в Запорожье на "Славутич-Арене", завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Самым обсуждаемым моментом игры стал нереализованный украинцами пенальти. В концовке первого тайма при счете 1:0 хозяева получили право на 11-метровый удар после того, как Андриас Эдмундссон сыграл рукой в своей штрафной. Бить с "точки" вызвался Георгий Судаков, однако вместо прямого выстрела последовала передача на Артема Бондаренко, который не сумел переиграть кипера гостей. Главный тренер нашей "молодежки" Руслан Ротань был в шоке от произошедшего и его разочарование попало в эфир трансляции.

В итоге сборная Украины U-21 выиграла матч, но реализация "Желто-синих" в этой игре была на низком уровне. Украинцы нанесли по воротам Фарерских островов 25 ударов, 13 из которых в створ, а единственный мяч записал на свой счет все тот же Эдмундссон, оформивший автогол на 24-й минуте.

Статистика матча Украина U-21 — Фарерские острова U-21
Статистика матча Украина U-21 — Фарерские острова U-21

Видео незабитого пенальти:

Видеообзор матча Украина U-21 — Фарерские острова U-21:

Отметим, после 4-х туров украинская "молодежка" занимает промежуточное 2-е место в турнирной таблице отбора на чемпионат Европы-2023 (U-21). Ранее "Телеграф" сообщал, что Мудрик забил гол-красавец в игре с Арменией.

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#Футбол #Сборная Украины U-21
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