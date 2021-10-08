Укр

Украинцы за 90 минут не сумели ударить по воротам Франции: видео погрома

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Франция U-21 - Украина U-21 Новость обновлена 08 октября 2021, 21:28
Франция U-21 - Украина U-21

Украинская "молодежка" впервые проиграла в отборе на Евро.

В пятницу, 8 октября, молодежная сборная Украины под руководством Руслана Ротаня, которого уже сватают в национальную команду, провела гостевой поединок отбора на Евро-2023 против сборной Франции. Встреча состоялась в Бресте на стадионе "Франсис-Ле-Бле" и завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0.

Победу хозяевам принесли голы в исполнении Арно Калимуэндо-Мюинги, Софьяна Диопа, Амина Адли и Райана Шерки (дубль). Добавим, что с 27-й минуты "Желто-синие" играли вдесятером после удаления Максима Таловерова, который получил прямую красную карточку за грубый подкат.

Видео гола Калимуэндо-Мюинги:

Видео гола Софьяна Диопа:

Видео гола Амина Адли:

Видео гола Райана Шерки:

Видео второго гола Шерки:

Полный видеообзор встречи будет доступен здесь позднее.

Таким образом, сборная Украины (6 очков) опустилась на второе место в группе H, "Франция" (7 очков) стала лидером. В следующем туре "Желто-синие" сыграют дома против команды Фарерских островов (12.10.2021), а "Трехцветные" проведут гостевой поединок против Сербии (12.10.2021).

Добавим, что Франция нанесла по воротам Руслана Нещерета 23 удара, а вот кипер хозяев просто отдыхал весь матч

Статистика матча Франция U-21 — Украина U-21
Статистика матча Франция U-21 — Украина U-21
Турнирное положение в группе H отбора на молодежное Евро-2023
Турнирное положение в группе H отбора на молодежное Евро-2023

Стартовый состав сборной Украины:

"Телеграф" напоминает, что 9 октября основная команда Украины проведет ключевой поединок отбора на ЧМ-2022 против Финляндии. Эта встреча будет доступна в Украине по ТВ, а букмекеры считают именно нашу команду фаворитом противостояния.

Теги:
#Футбол #Сборная Украины U-21
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