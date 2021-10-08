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Українці за 90 хвилин не зуміли вдарити по воротах Франції: відео погрому

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Франція U-21 — Україна U-21 Новина оновлена 08 жовтня 2021, 21:28
Франція U-21 — Україна U-21

Українська "молодіжка" вперше програла у відборі на Євро.

У п’ятницю, 8 жовтня, молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротаня, якого вже сватають в національну команду, провела гостьовий поєдинок відбору на Євро-2023 проти збірної Франції. Зустріч відбулася в Бресті на стадіоні "Франсіс-Ле-Бле" і завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 5:0.

Перемогу господарям принесли голи у виконанні Арно Калімуендо-Мюінгі, Софьяна Діопа, Аміна Адлі і Райана Шеркі (дубль). Додамо, що з 27-ї хвилини "Жовто-сині" грали вдесятьох після видалення Максима Таловєрова, який отримав пряму червону картку за грубий підкат.

Відео голу Калімуендо-Мюінгі:

Відео голу Софьяна Діопа:

Відео голу Аміна Адлі:

Відео голу Райана Шеркі:

Відео другого голу Шеркі:

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше.

Таким чином, збірна України (6 очок) опустилася на друге місце в групі H, "Франція" (7 очок) стала лідером. У наступному турі "Жовто-сині" зіграють вдома проти команди Фарерських островів (12.10.2021), а "Трибарвні" проведуть гостьовий поєдинок проти Сербії (12.10.2021).

Додамо, що Франція завдала по воротах Руслана Нещерета 23 удари, а ось кіпер господарів просто відпочивав весь матч

Статистика матчу Франція U-21 — Україна U-21
Статистика матчу Франція U-21 — Україна U-21
Турнірне становище в групі H відбору на молодіжне Євро-2023
Турнірне становище в групі H відбору на молодіжне Євро-2023

Стартовий склад збірної України:

"Телеграф" нагадує, що 9 жовтня основна команда України проведе ключовий поєдинок відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії. Ця зустріч буде доступна в Україні по ТВ, а букмекери вважають саме нашу команду фаворитом протистояння.

Теги:
#Футбол #Збірна України U-21
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