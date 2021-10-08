Українці за 90 хвилин не зуміли вдарити по воротах Франції: відео погрому

Українська "молодіжка" вперше програла у відборі на Євро.

У п’ятницю, 8 жовтня, молодіжна збірна України під керівництвом Руслана Ротаня, якого вже сватають в національну команду, провела гостьовий поєдинок відбору на Євро-2023 проти збірної Франції. Зустріч відбулася в Бресті на стадіоні "Франсіс-Ле-Бле" і завершилася розгромною перемогою господарів з рахунком 5:0.

Перемогу господарям принесли голи у виконанні Арно Калімуендо-Мюінгі, Софьяна Діопа, Аміна Адлі і Райана Шеркі (дубль). Додамо, що з 27-ї хвилини "Жовто-сині" грали вдесятьох після видалення Максима Таловєрова, який отримав пряму червону картку за грубий підкат.

Відео голу Калімуендо-Мюінгі:

BUT D'ARNAUD KALIMUENDO pic.twitter.com/tLVxVl5Ezx — la benne de Martel🔸 (@LensLens8) October 8, 2021

Відео голу Софьяна Діопа:

Le magnifique but de Diop avec les Espoirs pic.twitter.com/KL0J8NYTe6 — MuneGooner 🇮🇩 (@MuneGooner) October 8, 2021

Відео голу Аміна Адлі:

Відео голу Райана Шеркі:

Відео другого голу Шеркі:

Повний відеоогляд зустрічі буде доступний тут пізніше.

Таким чином, збірна України (6 очок) опустилася на друге місце в групі H, "Франція" (7 очок) стала лідером. У наступному турі "Жовто-сині" зіграють вдома проти команди Фарерських островів (12.10.2021), а "Трибарвні" проведуть гостьовий поєдинок проти Сербії (12.10.2021).

Додамо, що Франція завдала по воротах Руслана Нещерета 23 удари, а ось кіпер господарів просто відпочивав весь матч

Статистика матчу Франція U-21 — Україна U-21

Турнірне становище в групі H відбору на молодіжне Євро-2023

Стартовий склад збірної України:

"Телеграф" нагадує, що 9 жовтня основна команда України проведе ключовий поєдинок відбору на ЧС-2022 проти Фінляндії. Ця зустріч буде доступна в Україні по ТВ, а букмекери вважають саме нашу команду фаворитом протистояння.