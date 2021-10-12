Футболісти збірної України осоромилися через піжонський пенальті (відео)

Українська "молодіжка" забила лише один гол в ворота Фарерських островів.

У вівторок, 12 жовтня, збірна України U-21, яка на днях без шансів програла французам (5:0), в рамках матчу відбору на молодіжне Євро-2023 приймала команду Фарерських островів. Зустріч, що проходила в Запоріжжі на "Славутич-Арені", завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів.

Найбільш обговорюваним моментом гри став нереалізований українцями пенальті. У кінцівці першого тайму за рахунку 1:0 господарі отримали право на 11-метровий удар після того, як Андріас Едмундссон зіграв рукою у своїй штрафній. Бити з "точки" зголосився Георгій Судаков, однак замість прямого пострілу пішла передача на Артема Бондаренко, який не зумів переграти кіпера гостей. Головний тренер нашої "молодіжки" Руслан Ротань був в шоці від такого розіграшу і його розчарування потрапило в ефір трансляції.

У підсумку збірна України U-21 виграла матч, але реалізація "Жовто-синіх" в цій грі була на низькому рівні. Українці завдали по воротах Фарерських островів 25 ударів, 13 з яких у площину, а єдиний м’яч записав на свій рахунок все той же Едмундссон, який оформив автогол на 24-й хвилині.

Статистика матчу Україна U-21 — Фарерські острови U-21

Відео незабитого пенальті:

Відеоогляд матчу Україна U-21 — Фарерські острови U-21:

Відзначимо, після 4-х турів українська "молодіжка" займає проміжне 2-е місце в турнірній таблиці відбору на чемпіонат Європи-2023 (U-21). Раніше "Телеграф" повідомляв, що Мудрик забив гол-красень у грі з Вірменією (2:1).