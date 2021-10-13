Бомбардировка бутылками: матч отбора на ЧМ-2022 остановили из-за выходки фанатов (видео)

Игра Албания — Польша едва не завершилась досрочно.

Во вторник, 12 октября, в квалификации на чемпионат мира-2022 играла не только сборная Украины, но и соседняя Польша, команда которой провела гостевой поединок с Албанией (0:1). Встречу пришлось останавливать из-за поведения болельщиков хозяев.

Об этом сообщает Sky Sports в Twitter.

На 77-й минуте матча поляки вышли вперед усилиями Кароля Свидерски. Польский нападающий начал бурно праздновать взятие ворот возле албанских болельщиков. В итоге на футболистов гостей с трибун посыпались различные предметы, в частности пластиковые бутылки с водой. Арбитр встречи француз Клеман Тюрпен даже принял решение о приостановке игры. Спустя некоторое время градус напряжения спал, и рефери вернул команды на поле. В итоге встреча завершилась минимальной победой поляков.

Видео беспорядков на трибунах:

Потасовки между болельщиками до игры:

Видеообзор матча:

Отметим, игра Албания — Польша носила принципиальный характер, ведь по сути в этом поединке решалась судьба второго места в группе I.

Турнирное положение в группе I европейского отбора на ЧМ-2022

Ранее "Телеграф" рассказывал, что нужно сборной Украины для выхода на Мундиаль в Катаре.