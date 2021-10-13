Бомбардировка бутылками: матч отбора на ЧМ-2022 остановили из-за выходки фанатов (видео)
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Игра Албания — Польша едва не завершилась досрочно.
Во вторник, 12 октября, в квалификации на чемпионат мира-2022 играла не только сборная Украины, но и соседняя Польша, команда которой провела гостевой поединок с Албанией (0:1). Встречу пришлось останавливать из-за поведения болельщиков хозяев.
Об этом сообщает Sky Sports в Twitter.
На 77-й минуте матча поляки вышли вперед усилиями Кароля Свидерски. Польский нападающий начал бурно праздновать взятие ворот возле албанских болельщиков. В итоге на футболистов гостей с трибун посыпались различные предметы, в частности пластиковые бутылки с водой. Арбитр встречи француз Клеман Тюрпен даже принял решение о приостановке игры. Спустя некоторое время градус напряжения спал, и рефери вернул команды на поле. В итоге встреча завершилась минимальной победой поляков.
Видео беспорядков на трибунах:
Потасовки между болельщиками до игры:
Видеообзор матча:
Отметим, игра Албания — Польша носила принципиальный характер, ведь по сути в этом поединке решалась судьба второго места в группе I.
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