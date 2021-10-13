Бомбардування пляшками: матч відбору на ЧС-2022 зупинили через витівку фанатів (відео)

Гра Албанія — Польща ледь не завершилася достроково.

У вівторок, 12 жовтня, в кваліфікації на чемпіонат світу-2022 грала не тільки збірна України, а й сусідня Польща, команда якої провела гостьовий поєдинок з Албанією (0:1). Зустріч довелося зупиняти через поведінку уболівальників господарів.

Про це повідомляє Sky Sports в Twitter.

На 77-й хвилині матчу поляки вийшли вперед зусиллями Кароля Свідерського. Польський нападник почав бурхливо святкувати взяття воріт біля албанських уболівальників. У підсумку на футболістів гостей з трибун посипалися різні предмети, зокрема пластикові пляшки з водою. Арбітр зустрічі француз Клеман Тюрпен навіть прийняв рішення про призупинення гри. Через деякий час градус напруги спав, і рефері повернув команди на поле. У підсумку зустріч завершилася мінімальною перемогою поляків.

Відео заворушень на трибунах:

Бійки між уболівальниками до гри:

Відеоогляд матчу:

Відзначимо, гра Албанія — Польща носила принциповий характер, адже по суті в цьому поєдинку вирішувалася доля другого місця в групі I.

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