Укр

"Пора создавать деток": украинская призерша Олимпиады в Токио завершила карьеру в 22 года

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Алина Шинкаренко Новость обновлена 13 октября 2021, 15:56
Алина Шинкаренко

Известная синхронистка решила покинуть спорт.

Украинская синхронистка Алина Шинкаренко, которая на Олимпийских играх в Токио выиграла бронзовую медаль в составе сборной по артистическом плаванию, объявила о завершении спортивной карьеры.

Об этом "русалка" заявила на своей страничке в Instagram.

О своем решении 22-летняя Алла решила сообщить в соцсетях, приложив к посту горячее фото, сделанное на берегу моря. Шинкаренко отметила, что собрала весь комплект медалей на чемпионатах мира и Европы, а также осуществила свою детскую мечту — выиграла олимпийскую медаль, поэтому в спорте ей больше делать нечего. Синхронистка также заявила, что задумалась о создании семьи.

"Рано или поздно это придется сделать, и идти искать себя дальше, создавать семью, деток", — написала Шинкаренко.

Алина Шинкаренко объявила о завершении карьеры
Алина Шинкаренко объявила о завершении карьеры

Отметим, спортсменка частенько радует подписчиков жаркими снимками с отдыха:

"Телеграф" напоминает, что украинские синхронистки выиграли две медали на Играх в Токио. "Бронзу" добыла сборная Украины в групповых упражнениях, а еще одну медаль нашей стране принеc дуэт Марта Федина/Анастасия Савчук.

Теги:
#Токио-2020 #Артистическое плавание
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