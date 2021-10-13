"Пора створювати діток": українська призерка Олімпіади в Токіо завершила кар’єру в 22 роки

Відома синхроністка вирішила покинути спорт.

Українська синхроністка Аліна Шинкаренко, яка на Олімпійських іграх в Токіо виграла бронзову медаль у складі збірної по артистичному плаванню, оголосила про завершення спортивної кар’єри.

Про це "русалка" заявила на своїй сторінці в Instagram.

Про своє рішення 22-річна Алла вирішила повідомити в соцмережах, приклавши до посту гаряче фото, зроблене на березі моря. Шинкаренко зазначила, що зібрала весь комплект медалей на чемпіонатах світу та Європи, а також здійснила свою дитячу мрію — виграла олімпійську медаль, тому в спорті їй більше робити нічого. Синхроністка також заявила, що задумалася про створення сім’ї.

"Рано чи пізно це доведеться зробити, і йти шукати себе далі, створювати сім’ю, дітей", — написала Шинкаренко.

Аліна Шинкаренко оголосила про завершення кар’єри

Відзначимо, спортсменка частенько радує підписників гарячими знімками з відпочинку:

"Телеграф" нагадує, що українські синхроністки виграли дві медалі на Іграх в Токіо. "Бронзу" виборола збірна України в групових вправах, а ще одну медаль нашій країні прініc дует Марта Федіна/Анастасія Савчук.