Больше, чем у Месси: ПСЖ предлагает Холанду огромную зарплату

ПСЖ готовит грандиозный трансфер.

Французский "Пари Сен-Жермен", который недавно обыграл "Манчестер Сити" (2:0) в "битве миллиардов", готовится взорвать трансферный рынок и подписать одного из самых забивных нападающих современности — норвежца Эрлинга Холанда.

Об этом сообщает footmercato.

По информации источника, руководство парижан почти смирилось с уходом Килиана Мбаппе, который с большой долей вероятности в следующем сезоне будет играть за "Реал". Если Мбаппе уйдет, то летом ПСЖ попытается любой ценой подписать 21-летнего норвежца. Для этого вице-чемпионы Франции намерены предложить игроку невероятный контракт с зарплатой от 38-42 млн евро в год без учета различных бонусов. Таким образом, Холанд может стать самым высокооплачиваемым футболистом клуба.

К слову, зарплата Лионеля Месси в ПСЖ, по данным инсайдера Фабрицио Романо, составляет 35 млн евро в год с учетом бонусов.

Добавим, что Холанд является целью многих топ-клубов мира, которые хотели бы заполучить в свой состав второго лучшего бомбардира Бундеслиги. В текущей кампании Эрлинг забил 11 голов в 8 матчах за "Боруссию" Д во всех турнирах. Также на его счету 15 голов в 12 матчах за сборную Норвегии. Transfermarkt оценивает футболиста, контракт которого с дортмундцами рассчитан до лета 2024 года, в 150 млн евро.

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