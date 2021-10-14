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Більше, ніж у Мессі: ПСЖ пропонує Холанду величезну зарплату

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Ерлінг Холанд Новина оновлена 14 жовтня 2021, 19:57
Ерлінг Холанд

ПСЖ готує грандіозний трансфер.

Французький "Парі Сен-Жермен", який недавно обіграв "Манчестер Сіті" (2:0) в "битві мільярдів", готується підірвати трансферний ринок і підписати одного з найбільш забивних нападників сучасності — норвежця Ерлінга Голанда.

Про це повідомляє footmercato.

За інформацією джерела, керівництво парижан майже змирилося з відходом Киліана Мбаппе, який з великою долею ймовірності в наступному сезоні буде грати за "Реал". Якщо Мбаппе піде, то влітку ПСЖ спробує будь-якою ціною підписати 21-річного норвежця. Для цього віце-чемпіони Франції мають намір запропонувати гравцеві неймовірний контракт із зарплатою від 38-42 млн євро на рік без урахування різних бонусів. Таким чином, Холанд може стати найбільш високооплачуваним футболістом клубу.

До слова, зарплата Ліонеля Мессі в ПСЖ, по даним інсайдера Фабріціо Романо, становить 35 млн євро в рік з урахуванням бонусів.

Додамо, що Холанд є ціллю багатьох топ-клубів світу, які хотіли б мати у своєму складі другого кращого бомбардира Бундесліги. У поточній кампанії Ерлінг забив 11 голів у 8 матчах за "Боруссію" Д у всіх турнірах. Також на його рахунку 15 голів в 12 матчах за збірну Норвегії. Transfermarkt оцінює футболіста, контракт якого з дортмундцями розрахований до літа 2024 року, в 150 млн євро.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Тараса Степаненка розкритикували за відмазку після матчу з Боснією і Герцеговиною (1:1).

Теги:
#Футбол #ФК Боруссія Д #ФК ПСЖ #Ерлінг Холанд
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