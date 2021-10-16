"Гигант" в дебютном бою вырубил 142-килограммового "Сахарного медведя" (видео)

Вечер бокса от Top Rank приятно удивил андеркардом.

В ночь на 16-е октября в Сан-Диего (штат Калифорния, США) состоялся большой вечер профи-бокса от промоутерской компании Боба Арума Top Rank. В главном событии шоу на ринге сразились чемпион мира по версии WBO в полулегком весе Эммануэль Наваррете и претендент Джоэт Гонсалес. В андеркарде также было на что посмотреть.

Разогревать публику доверили супертяжам. 24-летний американец Антонио Мирелес по прозвищу "Гигант" провел поединок с соотечественником Демонте Рендлом по прозвищу "Сахарный медведь". Мирелес, рост которого составляет 206 см, а вес — 120 кг, попросту избил "Мишку", который за день до боя весил чуть больше 140 кг. Уже в первом раунде Антонио отправлял соперника в тяжелые нокдауны, а затем и в нокаут.

Видео нокаута в бою Антонио Мирелес — Демонте Рендл:

"Гигант", которому промоутер Василия Ломаченко пророчит большое будущее, успешно стартовал в профи. Демонте, в свою очередь, проиграл во второй раз в четырех поединках.

Ранее "Телеграф" сообщал об эффектном нокауте в исполнении украинца Виктора Выхриста.