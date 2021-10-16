"Гігант" в дебютному бою зрубив 142-кілограмового "Цукрового ведмедя" (відео)

Вечір боксу від Top Rank приємно здивував андеркардом.

У ніч на 16-е жовтня в Сан-Дієго (штат Каліфорнія, США) відбувся великий вечір профі-боксу від промоутерської компанії Боба Арума Top Rank. У головній події шоу на ринзі билися чемпіон світу за версією WBO в напівлегкій вазі Еммануель Наваррете і претендент Джоет Гонсалес. В андеркарді також було на що подивитися.

Розігрівати публіку довірили суперваговикам. 24-річний американець Антоніо Мірелес на прізвисько "Гігант" провів поєдинок зі співвітчизником Демонте Рендлом на прізвисько "Цукровий ведмідь". Мірелес, зріст якого становить 206 см, а вага — 120 кг, просто побив "Ведмедя", який за день до бою важив трохи більше 140 кг. Уже в першому раунді Антоніо відправляв суперника в важкі нокдауни, а потім і в нокаут.

Відео нокауту в бою Антоніо Мірелес — Демонте Рендл:

"Гігант", якому промоутер Василя Ломаченка пророкує велике майбутнє, успішно стартував в профі. Демонте, в свою чергу, програв вдруге в чотирьох поєдинках.

Раніше "Телеграф" повідомляв про ефектний нокаут у виконанні українця Віктора Вихриста.