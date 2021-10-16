Рус

"Гігант" в дебютному бою зрубив 142-кілограмового "Цукрового ведмедя" (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
84
Антоніо Мірелес — Демонте Рендл Новина оновлена 16 жовтня 2021, 15:02
Антоніо Мірелес — Демонте Рендл

Вечір боксу від Top Rank приємно здивував андеркардом.

У ніч на 16-е жовтня в Сан-Дієго (штат Каліфорнія, США) відбувся великий вечір профі-боксу від промоутерської компанії Боба Арума Top Rank. У головній події шоу на ринзі билися чемпіон світу за версією WBO в напівлегкій вазі Еммануель Наваррете і претендент Джоет Гонсалес. В андеркарді також було на що подивитися.

Розігрівати публіку довірили суперваговикам. 24-річний американець Антоніо Мірелес на прізвисько "Гігант" провів поєдинок зі співвітчизником Демонте Рендлом на прізвисько "Цукровий ведмідь". Мірелес, зріст якого становить 206 см, а вага — 120 кг, просто побив "Ведмедя", який за день до бою важив трохи більше 140 кг. Уже в першому раунді Антоніо відправляв суперника в важкі нокдауни, а потім і в нокаут.

Відео нокауту в бою Антоніо Мірелес — Демонте Рендл:

"Гігант", якому промоутер Василя Ломаченка пророкує велике майбутнє, успішно стартував в профі. Демонте, в свою чергу, програв вдруге в чотирьох поєдинках.

Раніше "Телеграф" повідомляв про ефектний нокаут у виконанні українця Віктора Вихриста.

Теги:
#Антонио Мірелес
Вакцинація від коронавірусу.
Україна
Стало відомо, коли в Україні розширять перелік людей, що підлягають обов’язковій вакцинації
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Вакцинація від коронавірусу.
Стало відомо, коли в Україні розширять перелік людей, що підлягають обов’язковій вакцинації
Дата публікації
Категорія
COVID-19
Відразу дві області України покинули "помаранчеву" зону карантину (список)
Дата публікації
Категорія
Робота слідства.
Зниклого хлопця на Чернігівщині знайшли мертвим у лісосмузі (фото)
Дата публікації
Категорія
Лікар в захисному костюмі
"Буде складно": лікар спрогнозував, коли буде пік COVID-19 в Україні
Дата публікації
Категорія
Артем Путівцев
Футболіст збірної України змінив громадянство