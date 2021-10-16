Бразилец забил феноменальный гол в чемпионате Украины (видео)

Чемпионат Украины по футболу порадовал красивым голом.

В субботу, 16 октября, "Мариуполь" в рамках матча 11-го тура УПЛ, который стартовал в пятницу игрой "Шахтер" — "Заря" (6:1), принимал "Металлист-1925". Встреча состоялась в Мариуполе на стадионе на стадионе имени Бойко и завершилась волевой победой гостей со счетом 1:2.

Хозяева довольно быстро вышли вперед усилиями Андрея Кулакова. Приазовцы имели несколько прекрасных шансов увеличить преимущество, но пропустили сами. На 72-й минуте поединка бразильский центрфорвард гостей Марлисон с метров 25-и поразил дальнюю девятку ворот "Мариуполя". Это взятие ворот наверняка будет претендовать не только на гол тура, но и на гол всего сезона в украинском первенстве. А на 90-й минуте вышедший на замену Илья Зубков ударом головой поразил ворота Олега Кудрика.

Видео гола-шедевра Марлисона:

Видеообзор матча "Мариуполь" — "Металлист-1925":

Этот успех вывел "Металлист-1925" (16 очков) на 7-е место в турнирной таблице УПЛ, "Мариуполь" (4 очка) — 16-й.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть все матчи 11-го тура УПЛ. Также у нас на сайте доступны все видеообзоры этих игр.