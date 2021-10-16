Бразилець забив феноменальний гол у чемпіонаті України (відео)

Чемпіонат України з футболу порадував красивим голом.

У суботу, 16 жовтня, "Маріуполь" в рамках матчу 11-го туру УПЛ, який стартував в п’ятницю грою "Шахтар" — "Зоря" (6:1 ), приймав "Металіст-1925". Зустріч відбулася в Маріуполі на стадіоні імені Бойко і завершилася вольовою перемогою гостей з рахунком 1:2.

Господарі досить швидко вийшли вперед зусиллями Андрія Кулакова. Приазовці мали кілька прекрасних шансів збільшити перевагу, але пропустили самі. На 72-й хвилині поєдинку бразильський центрфорвард гостей Марлісон з метрів 25-і вразив дальню дев’ятку воріт "Маріуполя". Це взяття воріт, напевно, претендуватиме не лише на гол туру, а й на гол усього сезону в українській першості. А на 90-й хвилині вийшовший на заміну Ілля Зубков ударом головою вразив ворота Олега Кудрика.

Відео голу-шедевра Марлісона:

Відеоогляд матчу "Маріуполь" — "Металіст-1925":

Цей успіх вивів "Металіст-1925" (16 очок) на 7-е місце в турнірній таблиці УПЛ, "Маріуполь" (4 очки) — 16-й.

Раніше "Телеграф" повідомляв, де подивитися всі матчі 11-го туру УПЛ. Також у нас на сайті доступні всі відеоогляди цих ігор.