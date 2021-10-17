Фьюри избил дерзкого немецкого боксера (видео)

Хьюи Фьюри продолжает свой путь на вершину.

В субботу, 16 октября, британский боксер-супертяж Хьюи Фьюри, двоюродный брат Тайсона Фьюри, который недавно защитил чемпионский пояс WBC в хевивейте, провел поединок против немца Кристиана Хаммера.

27-летний британец с первых минут взял инициативу в свои руки и начал планомерно выбрасывать удары по сопернику. 34-летний Хаммер, в свою очередь, рассчитывал на мощь своих одиночных выпадов. В 5-м раунде Кристиан после клинча до команды рефери ударил Фьюри и получил предупреждение. Хьюи заметно рассердился и закончил раунд с явным преимуществом, а на шестую 3-минутку немец не вышел, сославшись на травму бицепса. В итоге Фьюри засчитали досрочную победу.

Полное видео боя Хьюи Фьюри — Кристиан Хаммер:

Эта победа стала 26-й в профи при 3 поражениях для Фьюри. Хаммер, в свою очередь, проиграл в восьмой раз при 26 победах. Отметим, Хьюи уже дрался за титул чемпиона мира. В сентябре 2017 года британец по очкам проиграл новозеландцу Джозефу Паркеру. Также британец проигрывал Кубрату Пулеву и Александру Поветкину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Тайсон Фьюри объявил "охоту" на Александра Усика.