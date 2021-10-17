Ф’юрі побив зухвалого німецького боксера (відео)

Хьюї Ф’юрі продовжує свій шлях на вершину.

У суботу, 16 жовтня, британський боксер-суперваговик Хьюи Ф’юрі, двоюрідний брат Тайсона Ф’юрі, який нещодавно захистив чемпіонський пояс WBC в хевівейті, провів поєдинок проти німця Крістіана Хаммера.

27-річний британець з перших хвилин взяв ініціативу в свої руки і почав викидати град ударів по супернику. 34-річний Хаммер, в свою чергу, розраховував на міць своїх одиночних випадів. У 5-му раунді Крістіан після клінчу до команди рефері вдарив Ф’юрі і отримав попередження. Хьюи помітно розсердився і закінчив раунд з явною перевагою, а на шосту 3-хвилинку німець не вийшов, пославшись на травму біцепса. В результаті Ф’юрі зарахували дострокову перемогу.

Повне відео бою Хьюи Ф’юрі — Крістіан Хаммер:

Ця перемога стала 26-ю в профі при 3 поразках для Ф’юрі. Хаммер, в свою чергу, програв у восьмий раз при 26 перемогах. Відзначимо, Хьюи вже бився за титул чемпіона світу. У вересні 2017 року британець за очками програв новозеландцеві Джозефу Паркеру. Також британець програвав Кубрату Пулєву і Олександру Повєткіну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Тайсон Ф’юрі оголосив "полювання" на Олександра Усика.