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На матчах "Барселоны" все еще скандируют "Месси", а его футболки до сих пор в топе продаж (видео)

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Лионель Месси Новость обновлена 20 октября 2021, 11:49
Лионель Месси

Аргентинца обожают в Барселоне даже после перехода в ПСЖ.

Аргентинский нападающий ПСЖ Лионель Месси, который 19 октября принес парижанам победу в матче Лиги чемпионов с "РБ Лейпциг" (3:2), до сих пор является кумиром болельщиков "Барселоны".

Об этом рассказал украинский блогер Дмитрий Поворознюк на YouTube-канале "ТРЕНДЕЦ".

Поворознюк отправился в "Барселону", чтобы ощутить атмосферу на легендарном стадионе, который только-только был открыт для широких масс из-за пандемии коронавируса. Дмитрий поведал, что во всех неофициальных магазинчиках хитом продаж является футболки Лионеля , которые выставляют на самые лучшие места, а вот в официальном магазине "Сине-гранатовых" амуниции с изображением шестикратного обладателя "Золотого мяча" не найти.

Также блогер рассказал, что болельщики до сих пор кричат "Месси" с трибун во время игр. Особенно часто это происходит на 10-й минуте матча (аргентинец выступал в стане каталонцев под этим номером).

Напомним, Месси покинул "Барселону" на правах свободного агента из-за решения Ла Лиги по потолку зарплат. Сам футболист и клуб хотели продолжать сотрудничество. Теперь футбольный гений выступает за французский ПСЖ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Месси забил дебютный гол за парижан в матче Лиги чемпионов.

Теги:
#Футбол #ФК Барселона #ФК ПСЖ #Лионель Месси
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