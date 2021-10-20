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На матчах "Барселони" все ще скандують "Мессі", а його футболки досі в топі продажів (відео)

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Ліонель Мессі Новина оновлена 20 жовтня 2021, 11:49
Ліонель Мессі

Аргентинця обожнюють в Барселоні навіть після переходу в ПСЖ.

Аргентинський нападник ПСЖ Ліонель Мессі, який 19 жовтня приніс парижанам перемогу в матчі Ліги чемпіонів з "РБ Лейпциг" (3:2), до сих пір є кумиром уболівальників "Барселони".

Про це розповів український блогер Дмитро Поворознюк на YouTube-каналі "Трендец".

Поворознюк відправився в "Барселону", щоб відчути атмосферу на легендарному стадіоні, який тільки-тільки був відкритий для широких мас через пандемію коронавірусу. Дмитро розповів, що у всіх неофіційних магазинчиках хітом продажів є футболки Ліонеля, які виставляють на самі кращі місця, а ось в офіційному магазині "Синьо-гранатових" амуніції із зображенням шестиразового володаря "Золотого м’яча" годі й шукати.

Також блогер розповів, що вболівальники досі кричать "Мессі" з трибун під час ігор. Особливо часто це відбувається на 10-й хвилині матчу (аргентинець виступав в стані каталонців під цим номером).

Нагадаємо, Мессі залишив "Барселону" на правах вільного агента через рішення Ла Ліги по стелі зарплат. Сам футболіст і клуб хотіли продовжувати співпрацю. Тепер футбольний геній виступає за французький ПСЖ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Мессі забив дебютний гол за парижан в матчі Ліги чемпіонів.

Теги:
#Футбол #ФК Барселона #ФК ПСЖ #Ліонель Мессі
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