"Барселона" - "Динамо" и другие: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов 20 октября
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В главном еврокубке будут сыграны заключительные матчи 3-го тура.
В среду, 20 октября, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2021/22 состоятся последние восемь матчей третьего тура, в частности киевское "Динамо" проведет гостевой поединок с "Барселоной". В Украине все поединки ЛЧ будут показаны в прямом эфире на платформе megogo.
Об этом сообщает официальный сайт транслятора.
В центральной игре дня встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Аталанта" Руслана Малиновского. К слову, украинец в последнем поединке Серии А начинал игру в запасе, а потому, вероятно, выйдет в старте. Также интересно будет понаблюдать за действиями Романа Яремчука в игре с "Баварией".
Расписание трансляций матчей Лиги чемпионов за 20 октября:
- 19:45 "Барселона" — "Динамо" Киев
- 19:45 "Зальцбург" — "Вольфсбург"
- 22:00 "Бенфика" — "Бавария"
- 22:00 "Зенит" — "Ювентус"
- 22:00 "Лилль" — "Севилья"
- 22:00 "Манчестер Юнайтед" — "Аталанта"
- 22:00 "Челси" — "Мальме"
- 22:00 "Янг Бойз" — "Вильярреал"
С результатами и видеообзорами всех матчей 3-го тура Лиги чемпионов за 19-е октября можно ознакомиться у нас на сайте.
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