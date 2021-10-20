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"Барселона" - "Динамо" и другие: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов 20 октября

Автор
Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Представители группы Е в Лиге чемпионов Новость обновлена 20 октября 2021, 12:30
Представители группы Е в Лиге чемпионов

В главном еврокубке будут сыграны заключительные матчи 3-го тура.

В среду, 20 октября, в Лиге чемпионов УЕФА сезона 2021/22 состоятся последние восемь матчей третьего тура, в частности киевское "Динамо" проведет гостевой поединок с "Барселоной". В Украине все поединки ЛЧ будут показаны в прямом эфире на платформе megogo.

Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

В центральной игре дня встретятся "Манчестер Юнайтед" и "Аталанта" Руслана Малиновского. К слову, украинец в последнем поединке Серии А начинал игру в запасе, а потому, вероятно, выйдет в старте. Также интересно будет понаблюдать за действиями Романа Яремчука в игре с "Баварией".

Расписание трансляций матчей Лиги чемпионов за 20 октября:

  • 19:45 "Барселона" — "Динамо" Киев
  • 19:45 "Зальцбург" — "Вольфсбург"
  • 22:00 "Бенфика" — "Бавария"
  • 22:00 "Зенит" — "Ювентус"
  • 22:00 "Лилль" — "Севилья"
  • 22:00 "Манчестер Юнайтед" — "Аталанта"
  • 22:00 "Челси" — "Мальме"
  • 22:00 "Янг Бойз" — "Вильярреал"

С результатами и видеообзорами всех матчей 3-го тура Лиги чемпионов за 19-е октября можно ознакомиться у нас на сайте.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Киев) #Лига Чемпионов
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