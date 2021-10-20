"Барселона" — "Динамо" та інші: розклад трансляцій матчів Ліги чемпіонів 20 жовтня

У головному єврокубку будуть зіграні заключні матчі 3-го туру.

У середу, 20 жовтня, в Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 відбудуться останні вісім матчів третього туру, зокрема київське "Динамо" проведе гостьовий поєдинок з "Барселоною". В Україні всі поєдинки ЛЧ будуть показані в прямому ефірі на платформі megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

У центральній грі дня зустрінуться "Манчестер Юнайтед" і "Аталанта" Руслана Маліновського. До слова, українець в останньому поєдинку Серії А починав гру в запасі, а тому, ймовірно, вийде в старті. Також цікаво буде поспостерігати за діями Романа Яремчука в грі з "Баварією".

Розклад трансляцій матчів Ліги чемпіонів за 20 жовтня:

19:45 "Барселона" — "Динамо" Київ

19:45 "Зальцбург" — "Вольфсбург"

22:00 "Бенфіка" — "Баварія"

22:00 "Зеніт" — "Ювентус"

22:00 "Лілль" — "Севілья"

22:00 "Манчестер Юнайтед" — "Аталанта"

22:00 "Челсі" — "Мальме"

22:00 "Янг Бойз" — "Вільярреал"

З результатами і відеооглядами усіх матчів 3-го туру Ліги чемпіонів за 19-е жовтня можна ознайомитися у нас на сайті.