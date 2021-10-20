Рус

"Барселона" — "Динамо" та інші: розклад трансляцій матчів Ліги чемпіонів 20 жовтня

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
Читать на русском
Автор
24
Представники групи Е в Лізі чемпіонів Новина оновлена 20 жовтня 2021, 12:30
Представники групи Е в Лізі чемпіонів

У головному єврокубку будуть зіграні заключні матчі 3-го туру.

У середу, 20 жовтня, в Лізі чемпіонів УЄФА сезону 2021/22 відбудуться останні вісім матчів третього туру, зокрема київське "Динамо" проведе гостьовий поєдинок з "Барселоною". В Україні всі поєдинки ЛЧ будуть показані в прямому ефірі на платформі megogo.

Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

У центральній грі дня зустрінуться "Манчестер Юнайтед" і "Аталанта" Руслана Маліновського. До слова, українець в останньому поєдинку Серії А починав гру в запасі, а тому, ймовірно, вийде в старті. Також цікаво буде поспостерігати за діями Романа Яремчука в грі з "Баварією".

Розклад трансляцій матчів Ліги чемпіонів за 20 жовтня:

  • 19:45 "Барселона" — "Динамо" Київ
  • 19:45 "Зальцбург" — "Вольфсбург"
  • 22:00 "Бенфіка" — "Баварія"
  • 22:00 "Зеніт" — "Ювентус"
  • 22:00 "Лілль" — "Севілья"
  • 22:00 "Манчестер Юнайтед" — "Аталанта"
  • 22:00 "Челсі" — "Мальме"
  • 22:00 "Янг Бойз" — "Вільярреал"

З результатами і відеооглядами усіх матчів 3-го туру Ліги чемпіонів за 19-е жовтня можна ознайомитися у нас на сайті.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо (Київ) #Ліга чемпіонів
Аварія на дорозі Київ — Одеса біля селища Любашівка
В регіонах
У масштабній аварії на трасі Київ-Одеса загинули три людини, є постраждалі (фото, відео)
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Аварія на дорозі Київ — Одеса біля селища Любашівка
У масштабній аварії на трасі Київ-Одеса загинули три людини, є постраждалі (фото, відео)
Дата публікації
Категорія
Харківських паралімпійців привітали в міськраді
У Харкові незрячим паралімпійцям подарували книги і квитки в зоопарк: всі подробиці скандалу
Дата публікації
Категорія
Україна переведе стрілки годинника 31 жовтня
Переведення годинника на зимовий час: як знизити шкоду для організму
Дата публікації
Категорія
Сучасні вакцини відрізняються дуже високою ефективністю
Якщо вакцини не захищають, чи є сенс робити щеплення?
Дата публікації
Категорія
Ціна на нерухомість буде стабільною
Ринок завмер в очікуванні локдауну: чи вдарить карантин по цінам на нерухомість