В чемпионате Украины вратарь допустил забавный ляп (видео)

Кипер "Миная" порадовал львовскую публику.

В воскресенье, 24 октября, львовский "Рух" в рамках матча 12-го тура чемпионата Украины 2021/22 принимал "Минай", который недавно получил нового главного тренера. Встреча состоялась на "Львов Арене" и завершилась со счетом 2:2.

За хозяев голами отметились Фабрицио Альваренга и Юрий Климчук, а у гостей забивали Рустам Ахмедзаде и Дмитрий Билоног, которому ассистировал Евгений Селезнев. Особенно нелепым оказался первый гол "Руха". На 48-й минуте встречи аргентинский полузащитник львовян Альваренга решил ударить издали. Выстрел хавбека оказался не сильным, но кипер гостей Даниил Кучер невообразимым образом не сумел отразить угрозу.

В итоге встреча завершилась со счетом 2:2.

Полный видеообзор матча "Рух" — "Минай":

Этот результат поднял "Рух" (12 очков) на 10-е место в турнирной таблице УПЛ, "Минай" (8 очков) — 12-й. В следующем туре львовяне примут "Александрию" (31.10.2021), а закарпатцы отправятся в гости к "Днепру-1" (01.11.2021)

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