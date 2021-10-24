У чемпіонаті України воротар допустив кумедний ляп (відео)

Кіпер "Миная" порадував львівську публіку.

У неділю, 24 жовтня, львівський "Рух" в рамках матчу 12-го туру чемпіонату України 2021/22 приймав "Минай", який нещодавно отримав нового головного тренера. Зустріч відбулася на "Львів Арені" і завершилася з рахунком 2:2.

За господарів голами відзначилися Фабріціо Альваренга і Юрій Климчук, а у гостей забивали Рустам Ахмедзаде і Дмитро Білоног, якому асистував Євген Селезньов. Особливо безглуздим виявився перший гол "Руху". На 48-й хвилині зустрічі аргентинський півзахисник львів’ян Альваренга вирішив вдарити здалеку. Постріл хавбека був не сильним, але кіпер гостей Данило Кучер неймовірним чином не зміг усунити загрозу.

У підсумку зустріч завершилася з рахунком 2:2.

Повний відеоогляд матчу "Рух" — "Минай":

Цей результат підняв "Рух" (12 очок) на 10-е місце в турнірній таблиці УПЛ, "Минай" (8 очок) — 12-й. У наступному турі львів’яни прийматимуть "Олександрію" (31.10.2021), а закарпатці вирушать у гості до "Дніпра-1" (01.11.2021)

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" здобув перемогу над "Ворсклою" в 12-му турі чемпіонату України (0:2) завдяки спірному видаленню гравця полтавчан.