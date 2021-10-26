Укр

"Безбилетник" Моуринью рассмешил сеть (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Автор
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Жозе Муоринью Новость обновлена 26 октября 2021, 17:08
Жозе Муоринью

"Удалить" португальца оказалось тяжело.

Португальский тренер "Ромы" Жозе Моуринью, который недавно вместе с командой потерпел унизительное поражение в Лиге конференций от норвежского "Буде-Глимта" (6:1), был удален в матче чемпионата Италии против "Наполи" (0:0). Несмотря на красную карточку, "Особенный" продолжал руководить своей командой.

Соответствующее видео было опубликовано на официальной страничке португальца в Instagram.

Именитый тренер был удален на 82-й минуте матча 9-го тура чемпионата Италии "Рома" — "Наполи". Наставник покинул пределы поля, но даже и не думал прощаться с командой. Моуринью нашел укромное место, где официальные лица не могли его достать, и начал жестами и криками руководить "Волками".

"Когда у тебя нет билета, но ты самоотверженно хочешь посмотреть интересный матч", — пошутил Жозе, опубликовав видео момента.

Видеообзор матча "Рома" — "Наполи":

К слову, главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти также был удален в этой игре, правда, на 96-й минуте. 

По итогам этой встречи римский клуб (16 очков) расположился на четвертом месте в турнирной таблице Серии А, неаполитанцы (25 очков) — первые. К слову, "Наполи" впервые в этом сезоне потерял очки в чемпионате Италии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Ибрагимович оформил первый автогол в своей карьере.

Теги:
#Футбол #ФК Рома #Жозе Моуринью #ФК Наполи
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