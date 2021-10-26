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"Безбілетник" Моурінью розсмішив мережу (відео)

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
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Жозе Муорінью Новина оновлена 26 жовтня 2021, 17:08
Жозе Муорінью

"Видалити" португальця виявилося важко.

Португальський тренер "Роми" Жозе Моурінью, який нещодавно разом із командою зазнав принизливої поразки в Лізі конференцій від норвезького "Буде-Глімта" (6:1), був вилучений у матчі чемпіонату Італії проти "Наполі" (0:0). Незважаючи на червону картку, "Особливий" продовжував керувати своєю командою.

Відповідне відео було опубліковано на офіційній сторінці португальця в Instagram.

Іменитий тренер був вилучений на 82-й хвилині матчу 9-го туру чемпіонату Італії "Рома" — "Наполі". Наставник покинув межі поля, але й не думав прощатися з командою. Моурінью знайшов затишне місце, де офіційні особи не могли його дістати, і почав жестами та криками керувати "Вовками".

"Коли у тебе немає квитка, але ти самовіддано хочеш подивитися цікавий матч", — пожартував Жозе, опублікувавши відео моменту.

Відеоогляд матчу "Рома" — "Наполі":

До речі, головного тренера "Наполі" Лучано Спаллетті також видалили в цій грі, щоправда, на 96-й хвилині.

За підсумками цієї зустрічі римський клуб (16 очок) розташувався на четвертому місці у турнірній таблиці Серії А, неаполітанці (25 очок) – перші. До речі, "Наполі" вперше в цьому сезону втратив очки в чемпіонаті Італії.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Ібрагімович оформив перший автогол у своїй кар’єрі.

Теги:
#Футбол #ФК Рома #Жозе Моуріньйо #ФК Наполі
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