В "Шахтере" ответили на жесткий выпад журналиста из-за судейства (видео)

В стане "Горняков" недовольны высказываниями журналиста.

Директор по стратегии и коммуникациям "Шахтера" Юрий Свиридов высказался касательно комментария журналиста Игоря Цыганыка касательно удаления игрока "Ворсклы" Оливье Тилля в домашнем матче против "Шахтера" (0:2).

Комментарий функционера доступен на сайте ua.tribuna.com.

Цыганык заявил, что полтавчане смотрелись очень хорошо и спорное удаление сломало игру. Также журналист высказал мнение, что красная карточка Тиллю — это тревожный звоночек всем клубам, которые будут пытаться играть с "Шахтером" на равных.

"Я боюсь, что те команды, которые будут амбициозными в победе над "Шахтером", они будут все матчи заканчивать вдесятером, все будут играть полтора тайма вдесятером против одиннадцати", — заявил Цыганык во время эфира на YouTube-канале Football Hub.

Видео удаления Тилля:

Свиридов, в свою очередь, привел ряд других статистических показателей, по которым видна судейская любовь к "Динамо". Юрий заявил, что киевляне пробили больше всех пенальти в УПЛ (5), а также соперники "Бело-синих" получают на 30% больше предупреждений, нежели оппоненты "Горняков". Свиридов отметил, что Цыганык манипулирует фактами, а также назвал журналиста "продинамовским экспертом".

"Динамо" чаще бьет пенальти. Соперники "Динамо" получают больше желтых карточек. Игроков "Шахтера" удаляют чаще, чем игроков "Динамо". Почему об этом не говорит журналист, эксперт Игорь Цыганык? Очевидно, что имеет место манипулирование фактами, когда это выгодно. Тогда нужно признать, что Игорь Цыганык – продинамовский эксперт, который подает информацию так, как выгодно "Динамо". Если Игорь с этим не согласен, то мы надеемся на более объективную подачу информации. Со всеми цифрами, а не выборочно", — отметил Свиридов.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" и "Динамо" совместно установили антирекорд в Лиге чемпионов.