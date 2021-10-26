У "Шахтарі" відповіли на жорсткий випад журналіста по суддівству (відео)

У стані "Гірників" незадоволені висловлюваннями журналіста.

Директор зі стратегії та комунікацій "Шахтаря" Юрій Свиридов висловився щодо коментаря журналіста Ігоря Циганика щодо видалення гравця "Ворскли" Олів’є Тілля в домашньому матчі проти "Шахтаря" (0:2).

Коментар функціонера доступний на сайті ua.tribuna.com.

Циганик заявив, що полтавці виглядали дуже добре і спірне видалення зламало гру. Також журналіст висловив думку, що червона картка Тіллю — це тривожний дзвіночок усім клубам, які намагатимуться грати з "Шахтарем" на рівних.

"Я боюся, що ті команди, які будуть амбітними у перемозі над "Шахтарем", вони всі матчі закінчуватимуть удесятьох, усі гратимуть півтора тайму вдесятьох проти одинадцяти", — заявив Циганик під час ефіру на YouTube-каналі Football Hub.

Відео видалення Тілля:

Свиридов, у свою чергу, навів ряд інших статистичних показників, за якими видно суддівську любов до "Динамо". Юрій заявив, що кияни пробили найбільше пенальті в УПЛ (5), а також суперники "Біло-синіх" отримують на 30% більше попереджень, ніж опоненти "Гірників". Свиридов відзначив, що Циганик маніпулює фактами, а також назвав журналіста "продинамівським експертом".

"Динамо" найчастіше б’є пенальті. Суперники "Динамо" одержують більше жовтих карток. Гравців "Шахтаря" видаляють частіше, ніж гравців "Динамо". Чому про це не каже журналіст, експерт Ігор Циганик? Очевидно, що має місце маніпулювання фактами, коли це вигідно. Тоді слід визнати, що Ігор Циганик – продинамівський експерт, який подає інформацію так, як вигідно "Динамо". Якщо Ігор із цим не згоден, то ми сподіваємося на більш об’єктивне подання інформації. З усіма цифрами, а не вибірково", — зазначив Свиридов.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що "Шахтар" та "Динамо" спільно встановили антирекорд у Лізі чемпіонів.