Укр

"Бавария" внезапно проиграла со счетом 5:0 (видеообзор)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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"Боруссия" М - "Бавария" Новость обновлена 28 октября 2021, 11:05
"Боруссия" М - "Бавария"

Мюнхенский клуб попал под каток в Кубке Германии.

В среду, 27 октября, мюнхенская "Бавария", которая на прошлой неделе расправилась с португальской "Бенфикой" (0:4) в Лиге чемпионов была бита "Боруссией" М в Кубке Германии.

В матче 1/16 финала менхенгладбахцы забили в ворота самого титулованного клуба Германии 5 безответных мячей, что является антирекордом "Красной машины" в этом турнире. К слову, самым большим поражением в истории "Баварии" является разгром от "Фортуны" (1:7), датированный 1978 годом. С тех пор баварцы не проигрывали ни разу с разницей в пять голов.

Отметим, за хозяев голами отметились Куадио Кане, Рами Бенсебаини (дубль) и Брель Эмболо (дубль).

Видеообзор матча "Боруссия" Менхенгладбах — "Бавария":

Добавим, что "Боруссия М" также запомнилась украинским болельщикам по играм с "Шахтером" в прошлом розыгрыше Лиге чемпионов. Тогда в двух матчах с "Горняками" немецкий коллектив выиграл с общим счетом 10:0.

Ранее "Телеграф" сообщал о внезапном разгромном поражении "Ромы" в Лиге конференций от норвежского "Буде-Глимта" (6:1).

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #ФК Бавария #ФК Боруссия М #Кубок Германии
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