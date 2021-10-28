"Баварія" раптово програла з рахунком 5:0 (відеоогляд)

Мюнхенський клуб потрапив під каток у Кубку Німеччини.

У середу, 27 жовтня, мюнхенська "Баварія", яка минулого тижня розправилася з португальською "Бенфікою" (0:4) у Лізі чемпіонів була бита "Борусією" М у Кубку Німеччини.

У матчі 1/16 фіналу менхенгладбахці забили у ворота найтитулованішого клубу Німеччини 5 м’ячів, що є антирекордом "Червоної машини" в цьому турнірі. До речі, найбільшою поразкою в історії "Баварії" є розгром від "Фортуни" (1:7), датований 1978 роком. З того часу баварці не програвали жодного разу з різницею в п’ять голів.

Зазначимо, за господарів голами відзначилися Куадіо Кане, Рамі Бенсебаїні (дубль) та Брель Емболо (дубль).

Відеоогляд матчу "Боруссія" Менхенгладбах — "Баварія":

Додамо, що "Борусія М" також запам’яталася українським уболівальникам з ігор із "Шахтарем" у минулому розіграші Лізі чемпіонів. Тоді у двох матчах із "Гірниками" німецький колектив виграв із загальним рахунком 10:0.

Раніше "Телеграф" повідомляв про раптову розгромну поразку "Роми" в Лізі конференцій від норвезького "Буде-Глімта" (6:1).