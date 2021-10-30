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Российские гимнастки никогда не смогут взять реванш за унизительное поражение на Олимпиаде в Токио

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Олимпийские чемпионки из Болгарии завершили карьеру, так и не дав реванш россиянкам Новость обновлена 30 октября 2021, 17:04
Олимпийские чемпионки из Болгарии завершили карьеру, так и не дав реванш россиянкам

Главные соперницы россиянок решили завязать со спортом.

На чемпионате мира по художественной гимнастике в японском Китакюсю, где российская сторона угодила в скандал, прошли последние соревнования. В командном многоборье не приняли участия болгарские спортсменки, которые побеждали на Олимпийских играх в Токио. Позже выяснилось, что гимнастки и вовсе решили завершить карьеру.

Об этом сообщила одна из членов болгарской команды Симона Дянкова на своей страничке в Instagram.

"Наша соревновательная карьера окончена! Здесь, в Японии, в стране, где сбылась наша самая большая мечта! Мы счастливы! Да, мы были готовы к новому бою и хотели закончить так, как следует, но случилось иначе", — написала Дянкова, прикрепив фото с золотой медалью.

Добавим, что болгарские гимнастки изначально снялись с чемпионата мира из-за травмы коллеги Лауры Траец

Таким образом, россиянки, которые выиграли командное многоборье на ЧМ в Китакюсю, никогда не смогут взять реванш за поражение на Играх в Токио. На Олимпиаде представительницы Олимпийского комитета России стали вторыми, а РФ впервые с 1996 года осталась без золотой олимпийской медали в этом виде спорта. Ожидалось, что реванш состоится на ЧМ-2021, однако этого не произошло.

Примечательно, что олимпийская чемпионка Токио в личном многоборье израильтянка Линой Ашрам также отказалась от участия на чемпионате мира. Таким образом, россиянка Дина Аверина не сумела взять реванш за поражение, хотя и выиграла почти все золотые награды в Китакюсю.

Отметим, многие россияне осудили результаты Олимпиады-2020 в художественной гимнастике посчитав, что их спортсменок засудили, хотя Международная федерация гимнастики позже провела проверку и заявила, что ошибок судей найдено не было.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Аверина выругалась на камеру из-за оценок судей.

Теги:
#Художественная гимнастика #Токио-2020
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