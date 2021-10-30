Російські гімнастки ніколи не зможуть взяти реванш за принизливу поразку на Олімпіаді в Токіо

Головні суперниці росіянок вирішили зав’язати зі спортом.

На чемпіонаті світу з художньої гімнастики в японському Кітакюсю, де російська сторона потрапила у скандал, пройшли останні змагання. У командному багатоборстві не взяли участі болгарські спортсменки, які перемагали на Олімпійських іграх у Токіо. Пізніше з’ясувалося, що гімнастки вирішили завершити кар’єру.

Про це повідомила одна із членів болгарської команди Сімона Дянкова на своїй сторінці в Instagram.

"Наша змагальна кар’єра закінчена! Тут, у Японії, в країні, де збулася наша найбільша мрія! Ми щасливі! Так, ми були готові до нового бою і хотіли закінчити так, як слід, але сталося інакше", — написала Дянкова, прикріпивши фото з золотою медаллю.

Додамо, що болгарські гімнастки спочатку знялися з чемпіонату світу через травму колеги Лаури Траєць.

Таким чином, росіянки, які виграли командне багатоборство на ЧС у Кітакюсю, ніколи не зможуть взяти реванш за поразку на Іграх у Токіо. На Олімпіаді представниці Олімпійського комітету Росії стали другими, а РФ вперше з 1996 року залишилася без золотої олімпійської медалі у цьому виді спорту. Очікувалося, що реванш відбудеться на ЧС-2021, проте цього не сталося.

Примітно, що олімпійська чемпіонка Токіо в особистому багатоборстві ізраїльтянка Ліной Ашрам також відмовилася від участі на чемпіонаті світу. Таким чином, росіянка Діна Аверіна не зуміла взяти реванш за поразку, хоч і виграла майже всі золоті нагороди у Кітакюсю.

Зазначимо, багато росіян засудили результати Олімпіади-2020 у художній гімнастиці, вважаючи, що їх спортсменок обділили судді, хоча Міжнародна федерація гімнастики пізніше провела перевірку і заявила, що помилок суддів знайдено не було.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Аверіна вилаялася на камеру через оцінки суддів.