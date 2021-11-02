Укр

У футболиста остановилось сердце во время матча (фото)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Эмилю Палссону стало плохо во время матча Новость обновлена 02 ноября 2021, 11:14
Эмилю Палссону стало плохо во время матча

В Норвегии у футболиста произошла остановка сердца прямо по ходу игры.

После проблем с сердцем у звездного аргентинского нападающего Серхио Агуэро футбольный мир шокировала новость об остановке сердца во время матча чемпионата Норвегии "Согндал" — "Стьордалс Блинк".

Об этом сообщает tv2.no.  

По информации источника, во время поединка 27-го тура ОБОС-Лиги (второй по силе футбольный дивизион в Норвегии, -прим. ред.) на 12-й минуте встречи у полузащитника хозяев исландца Эмиля Палссона произошел сердечный приступ. 11 минут игрока откачивали прямо на газоне, после чего он был госпитализирован в местную больницу. 

Эмиль Палссон
Эмиль Палссон

Отметим, игра была приостановлена, команды на поле так и не вернулись, а поединок был перенесен на неопределенный срок. К слову, "Согндал" успел забить гол на 7-й минуте и вел в счете.

28-летний Палссон выступает за норвежский клуб на правах аренды. Хавбек успел провести 24 матча в сезоне, отметившись одной результативной передачей. Кроме того, на его счету один матч за сборную Исландии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Златан Ибрагимович снял ролик в стиле "Игры в кальмара".

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#Футбол #Норвегия
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