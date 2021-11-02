У футболіста зупинилося серце під час матчу (фото)

У Норвегії у футболіста сталася зупинка серця прямо під час гри.

Після проблем із серцем у зіркового аргентинського нападника Серхіо Агуеро футбольний світ шокувала новина про зупинку серця під час матчу чемпіонату Норвегії "Согндал" — "Стьордалс Блінк".

Про це повідомляє tv2.no.

За інформацією джерела, під час поєдинку 27-го туру ОБОС-Ліги (другий за силою футбольний дивізіон в Норвегії, — прим. ред.) на 12-й хвилині зустрічі у півзахисника господарів ісландця Еміля Палссона стався серцевий напад. 11 хвилин гравця відкачували прямо на газоні, після чого його було госпіталізовано до місцевої лікарні.

Еміль Палссон

Зазначимо, гру було припинено, команди на поле так і не повернулися, а поєдинок було перенесено на невизначений термін. До речі, "Согндал" встиг забити гол на 7-й хвилині та вів у рахунку.

28-річний Палсон виступає за норвезький клуб на правах оренди. Хавбек встиг провести 24 матчі в сезоні, відзначившись однією результативною передачею. Крім того, на його рахунку одна гра за збірну Ісландії.

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