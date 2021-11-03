"А вам понравился матч?" Игрок "Динамо" бурно отреагировал на вопрос журналиста после поражения от "Барселоны"

Огненный комментарий вратаря "Динамо".

Голкипер "Динамо" Георгий Бущан во время флеш-интервью эмоционально ответил на вопросы журналиста после поражения команды в матче 4-го тура Лиги чемпионов от "Барселоны".

"Думаю, счет точно не по игре, потому что мы старались, имели много моментов, но вратарь выручил у них. Поэтому такой результат. Насколько команда услышала тренера после игр с "Мариуполем"? Вам понравился матч? Ну раз лучше, чем был в Испании, то мне больше нечего добавить.

Мы посмотрим этот матч, сделаем выводы. Еще осенью, после жеребьевки, все говорили, что нам будет сложно. Мы не опускаем сейчас руки, попытаемся сделать все возможное, чтобы весной выступить в еврокубках", — сказал Бущан во время флеш-комментария.

Это поражение оставило украинский клуб на последнем месте в турнирной таблице, испанцы вышли на второе место. В следующем туре "Динамо" сыграет дома против "Баварии", а "Барселона" проведет домашний поединок против "Бенфики". Эти игры пройдут 23 ноября.

Как ранее сообщал "Телеграф", российский "Зенит" потерпел третье поражение кряду в Лиге чемпионов, уступив на выезде "Ювентусу".