"А вам сподобався матч?" Гравець "Динамо" бурхливо відреагував на запитання журналіста після поразки від "Барселони"

Вогняний коментар воротаря "Динамо".

Голкіпер "Динамо" Георгій Бущан під час флеш-інтерв’ю емоційно відповів на запитання журналіста після поразки команди у матчі 4-го туру Ліги чемпіонів від "Барселони".

"Думаю, рахунок точно не з гри, тому що ми намагалися, мали багато моментів, але воротар врятував у них. Тому такий результат. Наскільки команда почула тренера після ігор з "Маріуполем"? Вам сподобався матч? Ну раз краще, ніж був у Іспанії, то мені більше нема чого додати.

Ми подивимося цей матч, зробимо висновки. Ще восени після жеребкування всі казали, що нам буде складно. Ми не опускаємо зараз руки, спробуємо зробити все можливе, щоб навесні виступити у єврокубках", — сказав Бущан під час флеш-коментарю.

Ця поразка залишила український клуб на останньому місці у турнірній таблиці, іспанці вийшли на друге місце. У наступному турі "Динамо" зіграє вдома проти "Баварії", а "Барселона" проведе домашній поєдинок проти "Бенфіки". Ці ігри відбудуться 23 листопада.

Як раніше повідомляв "Телеграф", російський "Зеніт" зазнав третьої поразки поспіль у Лізі чемпіонів, поступившись на виїзді "Ювентусу".