Интриге - быть! "Шахтер" сравнял счет в матче с мадридским "Реалом" (видео)

Фернандо сравнивает счет.

В Мадриде продолжается матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором "Реал" принимает донецкий "Шахтер". По состоянию на 40-ю минуту счет стал 1:1.

Старт матча прошел в равной борьбе. На момент Модрича, когда Трубин успел выставить руку и перевести мяч на угловой, дончане ответили своим шансом Алана Патрика. Тибо Куртуа уже стоял и смотрел, как мяч летел в левый нижний угол, но на его пути встала штанга.

Затем Карим Бензема воспользовался ошибкой дончан и поразил в пустые ворота. "Королевский клуб" благодаря точному удару французского нападающего забил 1000-й гол в Лиге чемпионов, что является абсолютным рекордом турнира.

На 40-й минуте украинский клуб сравнял цифры на табло. Прошла комбинация по центру обороны, Менди не успел за Фернандо и бразилец в касание на силу пробил под перекладину.

При счете 1:1 соперники и ушли на перерву. Отметим, что сегодня будет сыгран еще один матч в данной группе, в котором "Интер" на выезде сыграет против "Шерифа".

Как ранее сообщал "Телеграф", букмекеры не верят в успех "Шахтера" в матче против "Реала".