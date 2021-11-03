Укр

Интриге - быть! "Шахтер" сравнял счет в матче с мадридским "Реалом" (видео)

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
Читати українською
Автор
5
"Шахтер" сумел сравнять счет еще до перерыва. Новость обновлена 03 ноября 2021, 20:33
"Шахтер" сумел сравнять счет еще до перерыва.

Фернандо сравнивает счет.

В Мадриде продолжается матч 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов, в котором "Реал" принимает донецкий "Шахтер". По состоянию на 40-ю минуту счет стал 1:1.

Старт матча прошел в равной борьбе. На момент Модрича, когда Трубин успел выставить руку и перевести мяч на угловой, дончане ответили своим шансом Алана Патрика. Тибо Куртуа уже стоял и смотрел, как мяч летел в левый нижний угол, но на его пути встала штанга.

Затем Карим Бензема воспользовался ошибкой дончан и поразил в пустые ворота. "Королевский клуб" благодаря точному удару французского нападающего забил 1000-й гол в Лиге чемпионов, что является абсолютным рекордом турнира.

На 40-й минуте украинский клуб сравнял цифры на табло. Прошла комбинация по центру обороны, Менди не успел за Фернандо и бразилец в касание на силу пробил под перекладину.

При счете 1:1 соперники и ушли на перерву. Отметим, что сегодня будет сыгран еще один матч в данной группе, в котором "Интер" на выезде сыграет против "Шерифа".

Как ранее сообщал "Телеграф", букмекеры не верят в успех "Шахтера" в матче против "Реала".

Теги:
#Реал #Шахтер #Лига Чемпионов
Если брать Европу, то больше людей от ковида умирает только в России
Общество
Третьи в мире по смертности от COVID-19: в чем Украина "лидирует" еще
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Если брать Европу, то больше людей от ковида умирает только в России
Третьи в мире по смертности от COVID-19: в чем Украина "лидирует" еще
Дата публикации
Категория
Газ
У Зеленского придумали, как избежать роста цифр в платежках за газ
Дата публикации
Категория
На протесте многие участники - без масок
Противники вакцинации от COVID-19 перекрыли центр Киева, проехать невозможно (карта, фото, видео)
Дата публикации
Категория
Кабмин Украины может существенно обновиться
Нардепов поставили перед фактом: кто из министров вылетит из Кабмина уже на этой неделе
Дата публикации
Категория
Антон Поляков
Разыскиваемый хакер, учившийся в Турции – с кем встречался Антон Поляков перед смертью