Інтризі – бути! "Шахтар" зрівняв рахунок у матчі з мадридським "Реалом" (відео)
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Фернандо зрівнює рахунок.
У Мадриді триває матч 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів, у якому "Реал" приймає донецький "Шахтар". Станом на 40 хвилину рахунок став 1:1.
Старт матчу пройшов у рівній боротьбі. На момент Модріча, коли Трубін встиг виставити руку та перевести м’яч на кутовий, донеччани відповіли своїм шансом Алана Патріка. Тібо Куртуа вже стояв і дивився, як м’яч летів у лівий нижній кут, але на його шляху стала штанга.
Потім Карім Бензема скористався помилкою донеччан і влучив у порожні ворота. "Королівський клуб" завдяки точному удару французького нападаючого забив 1000-й гол у Лізі чемпіонів, що є абсолютним рекордом турніру.
На 40 хвилині український клуб зрівняв цифри на табло. Пройшла комбінація по центру оборони, Менді не встиг за Фернандо і бразилець торкаючись сили пробив під поперечину.
За рахунку 1:1 суперники й пішли на перерву. Зазначимо, що сьогодні буде зіграно ще один матч у цій групі, в якому "Інтер" на виїзді зіграє проти "Шерифа".
Як раніше повідомляв "Телеграф", букмекери не вірять в успіх "Шахтаря" у матчі проти "Реала".
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