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Інтризі – бути! "Шахтар" зрівняв рахунок у матчі з мадридським "Реалом" (відео)

Автор
Володимир Лавський
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"Шахтар" зумів зрівняти рахунок ще до перерви. Новина оновлена 03 листопада 2021, 20:41
"Шахтар" зумів зрівняти рахунок ще до перерви.

Фернандо зрівнює рахунок.

У Мадриді триває матч 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів, у якому "Реал" приймає донецький "Шахтар". Станом на 40 хвилину рахунок став 1:1.

Старт матчу пройшов у рівній боротьбі. На момент Модріча, коли Трубін встиг виставити руку та перевести м’яч на кутовий, донеччани відповіли своїм шансом Алана Патріка. Тібо Куртуа вже стояв і дивився, як м’яч летів у лівий нижній кут, але на його шляху стала штанга.

Потім Карім Бензема скористався помилкою донеччан і влучив у порожні ворота. "Королівський клуб" завдяки точному удару французького нападаючого забив 1000-й гол у Лізі чемпіонів, що є абсолютним рекордом турніру.

На 40 хвилині український клуб зрівняв цифри на табло. Пройшла комбінація по центру оборони, Менді не встиг за Фернандо і бразилець торкаючись сили пробив під поперечину.

За рахунку 1:1 суперники й пішли на перерву. Зазначимо, що сьогодні буде зіграно ще один матч у цій групі, в якому "Інтер" на виїзді зіграє проти "Шерифа".

Як раніше повідомляв "Телеграф", букмекери не вірять в успіх "Шахтаря" у матчі проти "Реала".

Теги:
#Реал #Шахтар #Ліга чемпіонів
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