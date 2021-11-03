Укр

"Интер" обыграл "Шериф" и дал "Шахтеру" шанс на евровесну

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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"Интер" второй раз кряду побеждает "Шериф" Новость обновлена 04 ноября 2021, 00:50
"Интер" второй раз кряду побеждает "Шериф"

Миланцы уверенно победили со счетом 3:1.

"Интер" в выездном матче 4-го тура Лиги чемпионов на выезде одержал разгромную победу над "Шерифом" — 3:0.

Команде, которую возглавляет украинский специалист Юрий Вернидуб, удалось до перерыва продержать счет 0:0, однако вторая сорокапятиминутка поставила все на свои места.

Сначала Марсель Брозович отличился дальним ударом из-за пределов штрафной, а затем Милан Шкриньяр оказался самым расторопным на добивании после подачи с углового и удвоил преимущество гостей.

Казалось, окончательный счет за пять минут до конца установил Алексис Санчес. Чилиец воспользовался ошибкой защиты на линии штрафной, прорвался к воротам и на силу пробил в правую девятку. Но на второй компенсированной минуте хозяева забили мяч престижа, это сделал Адама Траоре.

После четырех сыгранных туров в данном квартете лидирует "Реал" с девятью набранными очками. У "Интера" семь баллов, у "Шерифа" — шесть, а замыкает группу "Шахтер" с одним набранным очком.

Как ранее сообщал "Телеграф", донецкий "Шахтер" в выездном матче Лиги чемпионов потерпел поражение от "Реала" — 1:2. Главный тренер дончан Роберто Де Дзерби на пресс-конференции отметил три вещи, которые нужны "горнякам" для успешного выступления в еврокубках.

Теги:
#Футбол #Лига Чемпионов #Интер #Шериф
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