"Інтер" обіграв "Шериф" і дав "Шахтарю" шанс на євровесну

Міланці впевнено перемогли з рахунком 3:1.

"Інтер" у виїзному матчі 4-го туру Ліги чемпіонів на виїзді здобув розгромну перемогу над "Шерифом" — 3:0.

Команді, яку очолює український фахівець Юрій Вернидуб, вдалося до перерви протримати рахунок 0:0, проте друга сорокап’ятихвилинка поставила все на свої місця.

Спочатку Марсель Брозович відзначився дальнім ударом з-за меж штрафного майданчика, а потім Мілан Шкріньяр виявився найспритнішим на добиванні після подачі з кутового і подвоїв перевагу гостей.

Здавалося, остаточний рахунок за п’ять хвилин до кінця встановив Алексіс Санчес. Чилієць скористався помилкою захисту на лінії штрафного майданчика, прорвався до воріт і на силу пробив у праву дев’ятку. Але на другій компенсованій хвилині господарі забили м’яч престижу, це зробив Адам Траоре.

Після чотирьох зіграних турів у цьому квартеті лідирує "Реал" із дев’ятьма набраними очками. У "Інтера" сім балів, у "Шерифа" — шість, а замикає групу "Шахтар" з одним набраним очком.

Як раніше повідомляв "Телеграф", донецький "Шахтар" у виїзному матчі Ліги чемпіонів зазнав поразки від "Реала" — 1:2. Головний тренер донеччан Роберто Де Дзербі на прес-конференції відзначив три речі, які потрібні "гірникам" для успішного виступу у єврокубках.