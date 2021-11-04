Украинская участница Олимпиады опубликовала жаркое фото у бассейна

Марина Бех-Романчук и жаркие фото уже стали синонимами.

Украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук, которая не исключала, что может уйти в декрет, на своей странице в инстаграме порадовала подписчиков новым фото.

В кадре прыгунья в длину позирует в белом топе на фоне бассейна.

"Новое тату на моем теле. Давно решалась на этот шаг, и наконец-то воплотила его в жизнь. Моим эмоциям нет предела, поэтому, как заживет, сразу же поделюсь с вами новым рисунком на бедре.

Для меня это что-то особенное. Это то, что будет двигать меня вперед. В тату весь смысл того, что я делаю, чем вдохновляюсь и мотивируюсь", — подписала публикацию спортсменка.

Бех-Романчук не впервые публикует жаркие фото в топе. Ранее в инстаграме уже можно было увидеть откровенные снимки.

Марина Бех-Романчук на пляже

Кроме того, у украинки большая коллекция купальников

Марина Бех-Романчук — 26-летняя украинская легкоатлетка, специализирующаяся на прыжках в длину. За свою карьеру спортсменка становилась чемпионкой Европы-2021 в помещении, а также была призером чемпионатов мира на открытом воздухе.

На Олимпиаде в Токио спортсменка заняла пятое место.

Как ранее сообщал "Телеграф", Марина Бех-Романчук опубликовала фото без белья, чем поразила болельщиков в соцсетях.