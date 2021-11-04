Українська учасниця Олімпіади опублікувала спекотне фото біля басейну

Марина Бех-Романчук та жаркі фото вже стали синонімами.

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук, яка не виключала декрету після Олімпіади, на своїй сторінці в інстаграмі порадувала підписників новим фото.

У кадрі спортсменка в білому топі на фоні басейну.

"Нове тату на моєму тілі. Давно наважувалася на цей крок, і нарешті втілила його в життя. Моїм емоціям немає межі, тому, як заживе, відразу ж поділюся з вами новим малюнком на стегні".

Для мене це щось особливе. Це те, що рухатиме мене вперед. У тату весь сенс того, що я роблю, чим надихаюся та мотивуюсь", — підписала публікацію спортсменка.

Бех-Романчук не вперше публікує жаркі фото у топі. Раніше в інстаграмі можна було побачити відверті знімки.

Марина Бех-Романчук на пляжі

Крім того, в українки велика колекція купальників

Марина Бех-Романчук – 26-річна українська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у довжину. За свою кар’єру спортсменка ставала чемпіонкою Європи-2021 у приміщенні, а також була призером чемпіонатів світу на відкритому повітрі.

На Олімпіаді в Токіо спортсменка посіла пʼяте місце.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Марина Бех-Романчук опублікувала фото без білизни, чим вразила уболівальників у соцмережах.