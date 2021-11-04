Укр

"Начал отгавкиваться": Известный футболист рассказал, как его проучил Луческу (видео)

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
Дата публикации
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Александр Гладкий и Мирча Луческу Новость обновлена 04 ноября 2021, 12:39
Александр Гладкий и Мирча Луческу

Нападающий стал слишком самоуверенным.

Бывший форвард "Шахтера" Александр Гладкий, который обрел вторую молодость в "Заре", поделился воспоминаниями о сотрудничестве с Мирчей Луческу, "Динамо" которого на днях проиграло "Барселоне" (0:1).

Об этом футболист рассказал в интервью на YouTube-канале "Do Best!".

Гладкий рассказал, что после перехода в "Шахтер" ему многое удавалось в первый год и на второй сезон он вышел очень самоуверенным. В итоге футболист признался, что начал "отгавкиваться" на именитого тренера, который из-за этого посадил его на скамейку запасных или не брал в состав на протяжении длительного периода. Затем Мистер провел беседу с форвардом, после чего вернул Александра в заявку.

"Была большая самоуверенность в себе. Во второй год начал отгавкиваться. Сейчас я понимаю, что я был виноват, надо было закрыть рот и слушать. Я тогда думал, что я тут забиваю, играю в составе и могу отгавкнуться, ну и отгавкнулся на свою голову. Матчей 6-8 я провел на трибунах, не попадая в заявку. Тогда подумал, что "Шахтер" для меня закончился", — поделился воспоминаниями футболист.

Отметим, Гладкий провел в "Шахтере" 185 матчей, забив 63 гола и отдав 31 голевую передачу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Мирча Луческу дал нагоняй игрокам "Динамо", несмотря на победу.

Теги:
#Футбол #ФК Шахтер #Мирча Луческу
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