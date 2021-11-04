"Почав відгавкуватися": Відомий футболіст розповів, як його провчив Луческу (відео)

Нападник став надто самовпевненим.

Колишній форвард "Шахтаря" Олександр Гладкий, який зараз виступає за "Зорю", поділився спогадами про співпрацю з Мірчею Луческу, "Динамо" якого днями програло "Барселоні" (0:1).

Про це футболіст розповів в інтерв’ю на YouTube-каналі "Do Best!".

Гладкий розповів, що після переходу до "Шахтаря" йому багато вдавалося в перший рік і на другий сезон він вийшов дуже самовпевненим. Зрештою футболіст зізнався, що почав "відгавкуватися" на іменитого тренера, який через це посадив його на лаву запасних або не брав до складу протягом тривалого періоду. Потім Містер провів розмову із форвардом, після чого повернув Олександра до заявки.

"Була велика самовпевненість у собі. У другий рік почав відгавкуватися. Зараз я розумію, що я був винен, треба було закрити рота і слухати. Я тоді думав, що я тут забиваю, граю у складі й можу відгавкнутися, ну і відгавкнувся на свою голову. Матчів 6-8 я провів на трибунах, не потрапляючи в заявку. Тоді подумав, що "Шахтар" для мене закінчився", — поділився спогадами футболіст.

Зазначимо, Гладкий провів у "Шахтарі" 185 матчів, забивши 63 голи та віддавши 31 гольову передачу.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Мірча Луческу дав наганяй гравцям "Динамо", попри перемогу.