Президент "Руха" призвал отказаться от каналов Ахметова

В украинском футболе назревает очередной конфликт.

Президент львовского "Руха" Григорий Козловский в интервью клубному ютуб-каналу отреагировал на слова комментатора телеканалов "Футбол" Виктора Вацко. По словам журналиста, "Руху" и "Ингульцу" надо поменяться местами с "Металлистом", чтобы не мучать украинский футбол.

"Виктор, вы можете критиковать, но должны говорить о двух сторонах данной ситуации. Телеканалы "Футбол" платят 200 000 долларов за телепул, а сами хотят видеть телевизионный продукт, как в английской Премьер-лиге. Вы ничего не перепутали, парни? В Англии картинка стоит 5 миллиардов фунтов за 3 года.

Даже в соседней Польше годовой бюджет телепула составляет 78 миллионов долларов, это по 4 333 000 на команду. А у нас команда получает 200 тысяч, а бюджет с телепула составляет 25-30% бюджетов клубов. То есть, в том числе, из того, что вы нам платите, должен составляться бюджет клубов. 600 000 долларов на 12 месяцев. А это выезды, отели, питание, зарплата футболистов, персонала и тренеров. Вы хотите за 60 000 долларов получить продукт? За 3 рубля вы не купите московскую колбасу, за 3 рубля вы получите еду для собак. И то не факт.

Мне кажется, стоит поднимать данный вопрос и обсуждать, а не трубить о том, что «Металлист» надо поменять местами с «Ингульцом», «Колосом», «Рухом». Кто там вам еще не нравится? Ну давайте, мы можем поменяться, можем сделать свой чемпионат среди аграриев. Посмотрим, чем все завершится.

Я бы сейчас хочу сделать предложение всем клубам украинской Премьер-лиги. Нам надо сделать как в Англии – просто отказаться от этой мелочи и показать, что мы и без них можем жить. А тогда посмотрим, может, и появится кто-то достойный, который даст достойные деньги нашей достойной лиге", — считает Козловский.

На данный момент в УПЛ нет единого телепула. Большую часть команд транслируют телеканалы футбол, а "Динамо", "Днепр-1", "Зарю" и "Черноморец" — группа "1+1".

Как ранее сообщал "Телеграф", президент "Ингульца" уже прокомментировал данный конфликт и высказал свое мнение о ситуации.