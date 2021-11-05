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Президент "Руху" закликав відмовитися від каналів Ахметова

Автор
Володимир Лавський
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Григорій Козловський не почав мовчати після звинувачень телеканалу. Новина оновлена 05 листопада 2021, 12:01
Григорій Козловський не почав мовчати після звинувачень телеканалу.

В українському футболі назріває черговий конфлікт.

Президент львівського "Руху" Григорій Козловський в інтерв’ю клубному ютуб-каналу відреагував на слова коментатора телеканалів "Футбол" Віктора Вацка. За словами журналіста, "Руху" та "Інгульцю" треба помінятися місцями з "Металістом", щоб не мучити український футбол.

"Вікторе, ви можете критикувати, але повинні говорити про дві сторони цієї ситуації. Телеканали "Футбол" платять 200 000 доларів за телепул, а самі хочуть бачити телевізійний продукт, як в англійській Прем’єр-лізі. Ви нічого не переплутали, хлопці? В Англії картинка коштує 5 мільярдів фунтів за 3 роки.

Навіть у сусідній Польщі річний бюджет телепулу становить 78 мільйонів доларів, це по 4333000 на команду. А в нас команда отримує 200 тисяч, а бюджет із телепулу становить 25-30% бюджетів клубів. Тобто, з того, що ви нам платите, має складатися бюджет клубів. 600 000 доларів на 12 місяців. А це виїзди, готелі, харчування, зарплата футболістів, персоналу та тренерів. Ви хочете отримати 60 000 доларів? За 3 рублі ви не купите московську ковбасу, за 3 рублі ви отримаєте їжу для собак. І це не факт.

Мені здається, варто порушувати це питання і обговорювати, а не трубити про те, що «Металіст» треба поміняти місцями з «Інгульцем», «Колосом», «Рухом». Хто там вам ще не подобається? Ну давайте, ми можемо змінитись, можемо зробити свій чемпіонат серед аграріїв. Подивимося, чим завершиться.

Я зараз хочу зробити пропозицію всім клубам української Прем’єр-ліги. Нам треба зробити як в Англії – просто відмовитись від цієї дрібниці та показати, що ми і без них можемо жити. А тоді подивимося, може, і з’явиться хтось гідний, який дасть гідні гроші нашій гідній лізі", — вважає Козловський.

На даний момент в УПЛ немає єдиного телепулу. Більшість команд транслюють телеканали футбол, а "Динамо", "Дніпро-1", "Зорю" та "Чорноморець" — група "1+1".

Як раніше повідомляв "Телеграф", президент "Інгульця" вже прокоментував цей конфлікт і висловив свою думку щодо ситуації.

Теги:
#Рінат Ахметов #Телеканал Футбол #ФК Рух #Григорій Козловський
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