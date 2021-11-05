Укр

Официально: "Барселона" назначила нового главного тренера

Автор
Владимир Лавский
Дата публикации
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Автор
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"Динамо" так и не удалось встретиться с Хави Новость обновлена 05 ноября 2021, 13:18
"Динамо" так и не удалось встретиться с Хави

Хави возвращается в столицу Каталонии.

Катарский "Аль-Саад" на официальной странице клуба в твиттере сообщил о расторжении контракта с главным тренером клуба Хави.

Как сообщает источник, стороны смогли договориться о досрочном прекращении сотрудничества, чтобы испанский специалист смог вернуться в Испанию и возглавить "Барселону". В качестве компенсации катарцы получат 5 миллионов евро.

"Хави – важная часть нашей истории. Желаем ему всяческих успехов на новом этапе", — говорится в заявлении катарского клуба.

В октябре руководство сине-гранатовых из-за низких результатов уволила голландца Рональда Кумана с должности главного тренера. Временным рулевым стал Серхи, который ранее возглавлял дубль каталонцев.

Хави Эрнандес в качестве игрока провел 17 лет в составе "Барселоны", с которой четырежды выигрывал Лигу чемпионов и восемь раз становился победителем чемпионата Испании.

Во вторник каталонцы гостили в Киеве, где в рамках 4-го тура Лиги чемпионов обыграли "Динамо" — 1:0. Благодаря этому успеху испанский клуб закрепился на втором месте в группе с шестью очками. Свой следующий матч в самом престижном еврокубке сине-гранатовые проведут против "Бенфики".

Теги:
#ФК Барселона #Хави #Чемпионат Испании по футболу
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