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Офіційно: "Барселона" призначила нового головного тренера

Автор
Володимир Лавський
Дата публікації
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"Динамо" так і не вдалося зустрітися з Хаві Новина оновлена 05 листопада 2021, 13:18
"Динамо" так і не вдалося зустрітися з Хаві

Хаві повертається до столиці Каталонії.

Катарський "Аль-Саад" на офіційній сторінці клубу у твіттері повідомив про розірвання контракту з головним тренером клубу Хаві.

Як повідомляє джерело, сторони змогли домовитися про дострокове припинення співпраці, щоб іспанський фахівець зміг повернутися до Іспанії та очолити "Барселону". Як компенсацію катарці отримають 5 мільйонів євро.

"Хаві — важлива частина нашої історії. Бажаємо йому всіляких успіхів на новому етапі", — йдеться у заяві катарського клубу.

У жовтні керівництво синьо-гранатових через низькі результати звільнило голландця Рональда Кумана з посади головного тренера. Тимчасовим кермовим став Серхі, який раніше очолював дубль каталонців.

Хаві Ернандес як гравець провів 17 років у складі "Барселони", з якою чотири рази вигравав Лігу чемпіонів і вісім разів ставав переможцем чемпіонату Іспанії.

У вівторок каталонці гостювали у Києві, де у рамках 4-го туру Ліги чемпіонів обіграли "Динамо" — 1:0. Завдяки цьому успіху іспанський клуб закріпився на другому місці у групі із шістьма очками. Свій наступний матч у найпрестижнішому єврокубку синьо-гранатові проведуть проти "Бенфіки".

Теги:
#ФК Барселона #Хаві #Чемпіонат Іспанії з футболу
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