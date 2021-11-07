Украинский боксер выиграл чемпионский пояс, побывав в нокдауне (видео)
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Арам Фаниян впервые провел поединок не в Украине.
Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO Oriental в первом полусреднем весе Арам Фаниян (22-1, 4 КО) добыл победу на вечере бокса в Ванген-им-Алльгой
(Германия).
В поединке за титул чемпиона мира по версии IBO International в первом полусреднем весе (до 63,503 кг) украинец одолел немца Тимо Шварцкопфа (20-5, 12 КО). По итогам 10-и раундов все судьи оказались на стороне украинца — 95-93, 96-93, 97-92. Примечательно, что оба боксера оказывались в нокдауне. 24-летний Арам уронил оппонента на канвас во втором раунде, а Тимо отправил Фанияна в нокдаун в восьмой 3-минутке.
Лучшие моменты боя Арам Фаниян — Тимо Шварцкопф:
Отметим, для Фанияна эта победа стала 22-й в профи при одном поражении. Тимо, в свою очередь, проиграл в пятый раз при 20 победах.
Ранее "Телеграф" сообщал, что на вечере бокса в Лас-Вегасе в бою Сауль Альварес — Калеб Плант определился абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,203 кг). Кроме того, на шоу бокса в Лондоне зрителей рассмешил крикливый рефери.
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