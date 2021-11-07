Український боксер виграв чемпіонський пояс, опинившись в нокдауні (відео)

Арам Фаніян уперше провів поєдинок не в Україні.

Український боксер, чемпіон світу за версією WBO Oriental у першій напівсередній вазі Арам Фаніян (22-1, 4 КО) здобув перемогу на вечорі боксу у Ванген-ім-Алльгой (Німеччина).

У поєдинку за титул чемпіона світу за версією IBO International у першій напівсередній вазі (до 63,503 кг) українець здолав німця Тімо Шварцкопфа (20-5, 12 КО). За підсумками 10 раундів усі судді стали на бік українця — 95-93, 96-93, 97-92. Примітно, що обидва боксери опинялися у нокдауні. 24-річний Арам уклав опонента на канвас у другому раунді, а Тімо відправив Фаніяна у нокдаун у восьмій 3-хвилинці.

Найкращі моменти бою Арам Фаніян — Тімо Шварцкопф:

Зазначимо, для Фаніяна ця перемога стала 22-ю у профі при одній поразці. Тімо у свою чергу, програв вп’яте при 20 перемогах.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на вечорі боксу в Лас-Вегасі в бою Сауль Альварес — Калеб Плант визначився абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі (до 76,203 кг). Крім того, на шоу боксу у Лондоні глядачів розсмішив крикливий рефері.