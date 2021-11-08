"Шахтер" попрощался со знаковым футболистом

Бразилец провел в команде 10 лет.

Дентиньо, бразильский форвард "Шахтера", который на днях победил "Колос" (1:3) и возглавил турнирную таблицу чемпионата Украины, покидает донецкую команду.

Об уходе знакового футболиста для клуба сообщила пресс-служба "Горняков" на своем официальном сайте.

В "Шахтере" напомнили, что Дентиньо оказался в команде в 2011 году и забил гол в своем дебютном матче с "Оболонью" на "Донбасс Арене". Бразильский атакующий полузащитник провел в донецкой команде 10 лет. За это время он помог "Горнякам" выиграть 16 трофеев на внутренней арене — 6 чемпионств, 5 Кубков и 5 Суперкубков Украины. На его счету 29 голов в 197 матчах за донецкую команду. Таким образом, он входит в топ-50 лучших бомбардиров в истории "Шахтера".

Дебютный гол Дентиньо за "Шахтер":

"Благодарим Дентиньо за профессионализм, старания, готовность всегда помогать команде, яркие матчи и важные голы. Желаем удачи и больших побед на футбольном поле и в жизни!", — гласит прощальное сообщение клуба.

В сезоне 2021/22 Дентиньо провел 7 матчей и успел забить 2 гола.

Лучшие моменты Дентиньо в прошлом сезоне:

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" уступил "Реалу" в Мадриде.